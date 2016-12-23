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(Audio) Winter Weather Advisory For Much Of Northeast Nebraska and Western Iowa | KTIC Radio

(Audio) Winter Weather Advisory For Much Of Northeast Nebraska and Western Iowa

BY staff | December 23, 2016
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(Audio) Winter Weather Advisory For Much Of Northeast Nebraska and Western Iowa

(Click on news/podcasts tab above to hear interview)

The National Weather Service has issued a winter weather advisory for the West Point area and much of northeast Nebraska and western Iowa until 1 p.m.

Cathy Zapotocny has more.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS ISSUED A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW AND A WINTRY MIX OF PRECIPITATION…WHICH IS IN EFFECT UNTIL 1 PM CST THIS AFTERNOON.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS ISSUED A WINTER
WEATHER ADVISORY FOR SNOW AND A WINTRY MIX OF PRECIPITATION...
WHICH IS IN EFFECT UNTIL 1 PM CST THIS AFTERNOON.

* TIMING...PRECIPITATION WILL CONTINUE TO DEVELOP OVER THE AREA
  THROUGH THE MORNING AND DECREASE BY EARLY TO MID AFTERNOON.

* MAIN IMPACT...SNOW AND ICE ACCUMULATIONS ON ROADS, SIDEWALKS AND
  OTHER EXPOSED SURFACES. SNOW ACCUMULATIONS FROM 2 TO 5 INCHES
  ARE POSSIBLE IN THE ADVISORY AREA. ICE ACCUMULATIONS SHOULD BE
  LESS THAN A TENTH OF AN INCH.
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