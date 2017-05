EHC Boys Golf Tourney Results

SCORE PLACE NAME: SCHOOL Team Results Team Score

80 1 Devon Darnell BRLD CHAMPION BRLD Wolverines 362

82 2 Teague Stewart WPB/SS RUNNER-UP Oakland-Craig Knights 374

83 3 Jason Peterson Stanton 3rd place Logan View Raiders 377

86 4 Hunter Ferguson BRLD Humphrey/LHF Bulldogs

87 5 Riley Bellar Humphrey-LHF Howells-Dodge Jaguars

87 6 Wyatt Henning BRLD NBC Tigers

88 7 Ian Lundquist Oakland-Craig Wisner-Pilger Gators

89 8 Gavin Nielsen Logan View WPB/SS Cadets

90 9 Colton Thompson Oakland-Craig Clarkson-Leigh Patriots

91 10 Brandon Dodge North Bend Central Twin River Titans

93 11 Nathan Taylor Logan View Stanton Mustangs

93 12 Nathan Wacker Logan View Tekamah-Herman Tigers

93 13 Scott Sjuts Madison Madison Dragons

94 14 Dylan Hanzel Humphrey-LHF Pender Pendragons

95 15 Connor Blum Howells-Dodge

Out In Total Out In Total

BRLD Wolverines Clarkson-Leigh

Devon Darnell 42 38 80 Tanner Stanley 48 51 99

Wyatt Henning 38 49 87 Garrett Schroeder 47 48 95

Hunter Ferguson 38 48 86 Daniel Beller 52 50 102

Layne Miller 53 56 109 Logan Becher 51 54 105

Amanda Miller 57 60 117 Adam Przblyski 61 59 120

Team Total 362 Team Total 401

Out In Total Out In Total

Howells-Dodge Humphrey/LHF

Zach Bayer 47 54 101 Riley Beller 42 45 87

Connor Blum 44 51 95 Dylan Hanzel 46 48 94

Brett Fiala 47 49 96 Bret Hanis 49 51 100

Zach Lund 48 62 110 Matthew Wegener 55 50 105

Ryan Macholan 48 47 95 Andrew Mendez 52 56 108

Team Total 387 Team Total 386

Out In Total Out In Total

Logan View Raiders Madison Dragons

Nathan Taylor 45 48 93 Scott Sjuts 44 49 93

Alex Hagerbaumer 52 50 102 Trenton Ganskow 58 61 119

Nathan Wacker 47 46 93 Santos Rodriguez 53 65 118

Gavin Nielsen 45 44 89 Will Strong 59 69 128

Mason Cone 55 54 109 Reid Scheffler 64 72 136

Team Total 377 Team Total 458

Out In Total Out In Total

North Bend Central Oakland-Craig

Brandon Dodge 48 43 91 Jared Mulder 47 53 100

Colton Mitties 48 54 102 Ian Lundquist 45 43 88

Michael Mensik 48 54 102 Thomas Maline 46 50 96

Dalton Mueller 47 53 100 Zakk Lierman 54 53 107

Jordan Booze 54 54 108 Colten Thomsen 46 44 90

Team Total 395 Team Total 374

Out In Total Out In Total

Pender Pendragons Stanton Mustangs

Dylan Brader 64 63 127 Jason Peterson 38 45 83

Aiden Hubble 65 73 138 Issiah Borgman 52 55 107

Jonathon Schmedding 67 77 144 Gage Klug 56 60 116

Charles Schmedding 85 82 167 Dylan Glaser 53 72 125

99 99 198 Korbin Voecks 58 70 128

Team Total 576 Team Total 431

Out In Total Out In Total

Tekamah-Herman Twin River

Nate Olson 52 49 101 Jackson Jones 50 55 105

Trenton Elliott 55 48 103 Colby Olson 56 51 107

Keegan Wrieth 60 55 115 Austin Grife 49 50 99

Cody Elliott 58 58 116 Jaxson Hinkle 48 51 99

Braden Ball 61 63 124 Landon Cuba 53 60 113

Team Total 435 Team Total 410

West Point-Beemer Out In Total Out In Total

Scribner-Snyder Wisner-Pilger

Teague Stewart 40 42 82 Zach Mauch 47 52 99

Ben VanderGriend 59 56 115 Chase Albers 50 46 96

Logan Knobbe 47 55 102 Erin McGuire 46 49 95

Chase Eisenhauer 50 57 107 Travis Keyes 52 53 105

Andrew Brockmann 54 52 106 Cobe Porter 56 56 112

Team Total 397 Team Total 395