Area High School Wrestling Results

Thursday 12-29

Oakland-Craig @ Superior on 12/29/2016.

Superior (SUPE) 30.00 Oakland-Craig (OACR) 26.00

220: Logan Christiancy (SUPE) over Laurence Brands (OACR) (Fall 0:24) 285: Darik Holt (SUPE) over (OACR) (For.) 106: Alexander Smith (OACR) over (SUPE) (For.) 113: Lucas Hilliard (OACR) over (SUPE) (For.) 120: Gavin Saxton (OACR) over (SUPE) (For.) 126: Dylan Swenson (OACR) over Keaton Meyer (SUPE) (MD 16-5) 132: Jefferson McNeill (OACR) over Tage Rotchchild (SUPE) (MD 14-4) 138: Chase Morris (SUPE) over Jarron Metzler (OACR) (Fall 2:41) 145: Trent Tietjen (SUPE) over Wyatt Uhing (OACR) (Fall 5:56) 152: Double Forfeit 160: Double Forfeit 170: Double Forfeit 182: Lane Morris (SUPE) over (OACR) (For.)