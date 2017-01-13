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Winter Storm Watch Issued For Sunday And Monday | KTIC Radio

Winter Storm Watch Issued For Sunday And Monday

BY NWS/Staff | January 13, 2017
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Winter Storm Watch Issued For Sunday And Monday

The National Weather Service says we may be faced with a major winter storm Sunday and Monday in our area.  Freezing rain, snow and sleet will likely hit eastern Nebraska and southwest Iowa at some point during those two days.

Stay tuned to 840 KTIC, 98.3 FM and 107.9 the Bull for the latest weather updates and check our website at kticradio.com.

Here’s the latest from the National Weather Service:

Winter Storm Watch

URGENT - WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
400 PM CST THU JAN 12 2017

...MAJOR WINTER STORM POSSIBLE SUNDAY AND MONDAY...

.A STRONG LOW PRESSURE SYSTEM WILL EMERGE INTO THE PLAINS ON
SUNDAY AND MONDAY. COLD TEMPERATURES COMBINED WITH RELATIVELY
WARM AND MOIST AIR ALOFT RIDING OVER THE COLDER SURFACE AIR WILL
SET THE STAGE FOR THE POTENTIAL FOR FREEZING RAIN OVER A GOOD PART
OF EASTERN NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA. HOWEVER A COMBINATION OF
FREEZING RAIN...SNOW AND SLEET WILL LIKELY AFFECT ALL AREAS AT
SOME POINT SUNDAY INTO MONDAY. SIGNIFICANT ICE ACCUMULATIONS ARE
POSSIBLE.

IAZ043-055-056-069-079-080-090-091-NEZ011-012-015>018-030>034-
042>045-050>053-065>068-130600-
/O.NEW.KOAX.WS.A.0002.170115T1200Z-170117T1200Z/
MONONA-HARRISON-SHELBY-POTTAWATTAMIE-MILLS-MONTGOMERY-FREMONT-
PAGE-KNOX-CEDAR-THURSTON-ANTELOPE-PIERCE-WAYNE-BOONE-MADISON-
STANTON-CUMING-BURT-PLATTE-COLFAX-DODGE-WASHINGTON-BUTLER-
SAUNDERS-DOUGLAS-SARPY-SEWARD-LANCASTER-CASS-OTOE-
INCLUDING THE CITIES OF...ONAWA...MAPLETON...MISSOURI VALLEY...
WOODBINE...LOGAN...DUNLAP...HARLAN...COUNCIL BLUFFS...GLENWOOD...
RED OAK...SIDNEY...HAMBURG...TABOR...FARRAGUT...CLARINDA...
SHENANDOAH...CREIGHTON...BLOOMFIELD...CROFTON...WAUSA...
VERDIGRE...NIOBRARA...HARTINGTON...LAUREL...RANDOLPH...
COLERIDGE...PENDER...MACY...WALTHILL...WINNEBAGO...NELIGH...
ELGIN...PIERCE...PLAINVIEW...OSMOND...WAYNE...ALBION...
ST. EDWARD...NORFOLK...STANTON...WEST POINT...WISNER...TEKAMAH...
OAKLAND...LYONS...DECATUR...COLUMBUS...SCHUYLER...FREMONT...
BLAIR...DAVID CITY...WAHOO...ASHLAND...YUTAN...OMAHA...BELLEVUE...
PAPILLION...LA VISTA...SEWARD...MILFORD...LINCOLN...PLATTSMOUTH...
NEBRASKA CITY
400 PM CST THU JAN 12 2017

...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH LATE
MONDAY NIGHT...

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS ISSUED A WINTER
STORM WATCH...WHICH IS IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH LATE
MONDAY NIGHT.

* TIMING...FREEZING RAIN IS EXPECTED TO OVERSPREAD MOST OF EASTERN
  NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA ON SUNDAY...AND CONTINUE INTO
  MONDAY. THE FREEZING RAIN COULD MIX WITH OR CHANGE TO SLEET AND
  SNOW SUNDAY AND MONDAY AS WELL. FREEZING RAIN IS MORE LIKELY
  ALONG AND SOUTH OF INTERSTATE 80...WHILE MORE OF A MIX IS
  EXPECTED NORTH AND NORTHWEST OF THE INTERSTATE. TOTAL ICE
  ACCUMULATIONS ARE EXPECTED TO RANGE FROM A FEW HUNDREDTHS OF AN
  INCH IN NORTHEAST NEBRASKA TO A QUARTER INCH OR MORE ALONG AND
  SOUTH OF INTERSTATE 80. SNOW AND SLEET ACCUMULATIONS COULD REACH
  OVER 4 INCHES IN NORTHEAST NEBRASKA WHILE REMAINING CLOSER TO AN
  INCH OR SO NEAR THE INTERSTATE.

* MAIN IMPACT...HAZARDOUS TRAVEL DUE TO ICY OR SNOW-PACKED ROADS
  IS LIKELY. SIDEWALKS AND PARKING LOTS WILL BE VERY SLIPPERY AS
  WELL. SOME DAMAGE TO TREE LIMBS AND POWER OUTAGES ARE POSSIBLE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW, SLEET, OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL.
CONTINUE TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.
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