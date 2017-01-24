A winter storm warning remains in effect for the West Point area until 9 Wednesday morning. It includes the cities of West Point, Stanton, Norflk, Neligh, Pierce, Wayne and many more.
Snow could become heavy at times this evening and continue late tonight into tomorrow morning.
Knox and Cedar counties could see a foot or more of snow while West Point, Onawa, Norfolk and Albion could see 6 to 9 inches.
Here’s the latest from the National Weather Service:
URGENT – WINTER WEATHER MESSAGE NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE 317 PM CST TUE JAN 24 2017
KNOX-CEDAR-ANTELOPE-PIERCE-WAYNE-BOONE-MADISON-STANTON-CUMING- INCLUDING THE CITIES OF…CREIGHTON…BLOOMFIELD…CROFTON… WAUSA…VERDIGRE…NIOBRARA…HARTINGTON…LAUREL…RANDOLPH… COLERIDGE…NELIGH…ELGIN…PIERCE…PLAINVIEW…OSMOND… WAYNE…ALBION…ST. EDWARD…NORFOLK…STANTON…WEST POINT… WISNER 317 PM CST TUE JAN 24 2017 …WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM CST WEDNESDAY… * TIMING…PERIODS OF SNOW…POSSIBLY HEAVY AT TIMES THIS EVENING…IS EXPECTED TO CONTINUE THROUGH TONIGHT AND END LATE WEDNESDAY MORNING. * MAIN IMPACT…HAZARDOUS TRAVEL DUE TO SNOW PACKED ROADS AND REDUCED VISIBILITIES WITH BLOWING AND DRIFTING SNOW. * ACCUMULATIONS…SNOW ACCUMULATIONS WILL RANGE FROM NEAR A FOOT OR MORE OVER KNOX AND CEDAR COUNTIES TO 6 TO 9 INCHES FOR AREAS FURTHER SOUTH FROM ALBION TO NORFOLK TO WEST POINT AND ONAWA. * WINDS…NORTH OR NORTHWEST WINDS FROM 15 TO 30 MPH WILL CAUSE CONSIDERABLE BLOWING AND DRIFTING SNOW…ESPECIALLY FROM THIS EVENING INTO WEDNESDAY MORNING. * IMPACTS…HAZARDOUS TRAVEL DUE TO SNOW PACKED ROADS AND REDUCED VISIBILITIES WITH BLOWING AND DRIFTING SNOW. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS… A WINTER STORM WARNING FOR HEAVY SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE EXPECTED OR OCCURRING. SIGNIFICANT AMOUNTS OF SNOW ARE FORECAST THAT WILL MAKE TRAVEL DANGEROUS. ONLY TRAVEL IN AN EMERGENCY. IF YOU MUST TRAVEL… KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT… FOOD… AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.