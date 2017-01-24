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West Point Now Included In Winter Storm Warning | KTIC Radio

West Point Now Included In Winter Storm Warning

BY staff/NWS | January 24, 2017
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West Point Now Included In Winter Storm Warning

The National Weather Service has now included the West Point area in the Winter Storm Warning in effect until 9 am Wednesday morning. It replaces the earlier Winter Weather Advisory.

Four to eight inches of snow is possible. Light snow possibly mixed with sleet will become heavy snow later today and continue into the night, gradually tapering off Wednesday morning.

Check the weather/cancellations tab above to see the latest delays and cancellations.

Winter Storm Warning

URGENT - WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
234 AM CST TUE JAN 24 2017

...A SIGNIFICANT WINTER STORM WILL IMPACT THE REGION TODAY INTO
WEDNESDAY...

.A LOW PRESSURE SYSTEM WILL MOVE ACROSS THE CENTRAL PLAINS TODAY
INTO WEDNESDAY WITH A SWATH OF HEAVY SNOW DEVELOPING TO THE NORTH
OF THE LOW TRACK. SNOW...HEAVY AT TIMES...WILL DEVELOP TODAY
ACROSS NORTHEAST NEBRASKA AND WEST-CENTRAL IOWA WITH A RAIN-SNOW
MIX OVER EAST-CENTRAL NEBRASKA. A CHANGE OVER TO ALL SNOW IS
EXPECTED TONIGHT. WINDS WILL STRENGTHEN CONSIDERABLY FROM THE
NORTHWEST TONIGHT INTO WEDNESDAY WITH AREAS OF BLOWING AND
DRIFTING SNOW.

IAZ043-NEZ030>034-242230-
/O.UPG.KOAX.WW.Y.0005.170124T0900Z-170125T1500Z/
/O.EXA.KOAX.WS.W.0002.170124T0900Z-170125T1500Z/
MONONA-BOONE-MADISON-STANTON-CUMING-BURT-
INCLUDING THE CITIES OF...ONAWA...MAPLETON...ALBION...
ST. EDWARD...NORFOLK...STANTON...WEST POINT...WISNER...TEKAMAH...
OAKLAND...LYONS...DECATUR
234 AM CST TUE JAN 24 2017

...WINTER STORM WARNING IN EFFECT UNTIL 9 AM CST WEDNESDAY...

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS ISSUED A WINTER
STORM WARNING FOR HEAVY SNOW...WHICH IS IN EFFECT UNTIL 9 AM CST
WEDNESDAY. THE WINTER WEATHER ADVISORY IS NO LONGER IN EFFECT.

* TIMING...LIGHT SNOW...POSSIBLY MIXED WITH SLEET...WILL BEGIN
  THIS MORNING AND THEN BECOME MODERATE TO HEAVY BY THIS AFTERNOON
  INTO TONIGHT. THE SNOW SHOULD GRADUALLY TAPER OFF WEDNESDAY
  MORNING.

* MAIN IMPACT...HAZARDOUS TRAVEL DUE TO SNOW PACKED ROADS AND
  REDUCED VISIBILITIES WITH BLOWING AND DRIFTING SNOW.

* ACCUMULATIONS...SNOW ACCUMULATIONS FROM 4 TO 8 INCHES ARE
  POSSIBLE.

* WINDS...NORTH OR NORTHWEST WINDS FROM 15 TO 30 MPH WILL CAUSE
  CONSIDERABLE BLOWING AND DRIFTING SNOW...ESPECIALLY FROM THIS
  EVENING INTO WEDNESDAY MORNING.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A WINTER STORM WARNING FOR HEAVY SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER
CONDITIONS ARE EXPECTED OR OCCURRING. SIGNIFICANT AMOUNTS OF SNOW
ARE FORECAST THAT WILL MAKE TRAVEL DANGEROUS. ONLY TRAVEL IN AN
EMERGENCY. IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND
WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
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