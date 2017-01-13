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Update – Winter Storm Watch Remains In Effect For Sunday And Monday | KTIC Radio

Update – Winter Storm Watch Remains In Effect For Sunday And Monday

BY NWS | January 13, 2017
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Update – Winter Storm Watch Remains In Effect For Sunday And Monday

Snow, sleet and ice accumulations remain possible for the KTIC listening area Sunday and Monday.  Here’s the latest winter storm watch information from the National Weather Service:

 

Winter Storm Watch

URGENT - WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
334 PM CST FRI JAN 13 2017

...WINTER STORM POSSIBLE SUNDAY AND MONDAY...

.COLD TEMPERATURES NEAR THE GROUND COMBINED WITH RELATIVELY WARM
AND MOIST AIR ALOFT WILL SET THE STAGE FOR THE POTENTIAL FOR
FREEZING RAIN OVER PARTS OF EASTERN NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA.
A COMBINATION OF FREEZING RAIN...SLEET...AND SNOW WILL AFFECT ALL
AREAS AT SOME POINT SUNDAY INTO MONDAY. SIGNIFICANT ICE
ACCUMULATIONS ARE POSSIBLE.

IAZ043-055-056-069-079-080-090-091-NEZ011-012-015>018-030>034-
042>045-050>053-065>068-141115-
/O.CON.KOAX.WS.A.0002.170115T1800Z-170117T0900Z/
MONONA-HARRISON-SHELBY-POTTAWATTAMIE-MILLS-MONTGOMERY-FREMONT-
PAGE-KNOX-CEDAR-THURSTON-ANTELOPE-PIERCE-WAYNE-BOONE-MADISON-
STANTON-CUMING-BURT-PLATTE-COLFAX-DODGE-WASHINGTON-BUTLER-
SAUNDERS-DOUGLAS-SARPY-SEWARD-LANCASTER-CASS-OTOE-
INCLUDING THE CITIES OF...ONAWA...MAPLETON...MISSOURI VALLEY...
WOODBINE...LOGAN...DUNLAP...HARLAN...COUNCIL BLUFFS...GLENWOOD...
RED OAK...SIDNEY...HAMBURG...TABOR...FARRAGUT...CLARINDA...
SHENANDOAH...CREIGHTON...BLOOMFIELD...CROFTON...WAUSA...
VERDIGRE...NIOBRARA...HARTINGTON...LAUREL...RANDOLPH...
COLERIDGE...PENDER...MACY...WALTHILL...WINNEBAGO...NELIGH...
ELGIN...PIERCE...PLAINVIEW...OSMOND...WAYNE...ALBION...
ST. EDWARD...NORFOLK...STANTON...WEST POINT...WISNER...TEKAMAH...
OAKLAND...LYONS...DECATUR...COLUMBUS...SCHUYLER...FREMONT...
BLAIR...DAVID CITY...WAHOO...ASHLAND...YUTAN...OMAHA...BELLEVUE...
PAPILLION...LA VISTA...SEWARD...MILFORD...LINCOLN...PLATTSMOUTH...
NEBRASKA CITY
334 PM CST FRI JAN 13 2017

...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON
THROUGH LATE MONDAY NIGHT...

* TIMING AND AMOUNTS...A LIGHT MIXTURE OF SNOW...SLEET...AND
  FREEZING RAIN IS LIKELY TO OVERSPREAD EASTERN NEBRASKA AND
  WESTERN IOWA DURING THE DAY ON SUNDAY...WITH THE HEAVIEST
  PRECIPITATION EXPECTED SUNDAY NIGHT INTO MONDAY. THE HIGHEST ICE
  ACCUMULATIONS ARE GENERALLY EXPECTED SOUTH OF INTERSTATE 80 IN
  IOWA AND THE PLATTE RIVER IN NEBRASKA...WHERE THERE IS A
  POTENTIAL FOR A QUARTER INCH OR MORE OF ICE ACCUMULATION. AREAS
  FARTHER NORTH ARE LIKELY TO SEE MORE SLEET AND SNOW AND LESS
  ICING. SLEET ACCUMULATION OF AT LEAST TWO TENTHS OF AN INCH ARE
  POSSIBLE IN NORTHEAST TO EAST CENTRAL NEBRASKA...WITH SNOW
  ACCUMULATION OF 1 TO 3 INCHES POSSIBLE IN FAR NORTHEAST
  NEBRASKA.

* IMPACT...HAZARDOUS TRAVEL DUE TO ICY OR SNOW-PACKED ROADS IS
  LIKELY. SIDEWALKS AND PARKING LOTS WILL BE VERY SLIPPERY AS
  WELL. SOME DAMAGE TO TREE LIMBS AND POWER OUTAGES ARE
  POSSIBLE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW...SLEET...OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL.
CONTINUE TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.
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