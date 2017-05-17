Tornado Watch For Much Of Eastern Nebraska

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 231 IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS: IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHWEST IOWA FREMONT HARRISON MILLS MONTGOMERY PAGE POTTAWATTAMIE SHELBY IN WEST CENTRAL IOWA MONONA IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES IN EAST CENTRAL NEBRASKA BURT DODGE DOUGLAS SARPY SAUNDERS WASHINGTON IN NORTHEAST NEBRASKA CUMING THURSTON IN SOUTHEAST NEBRASKA CASS GAGE JEFFERSON JOHNSON LANCASTER NEMAHA OTOE PAWNEE RICHARDSON SALINE THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, AUBURN, BEATRICE, BELLEVUE, BLAIR, CLARINDA, COUNCIL BLUFFS, CRETE, DECATUR, DUNLAP, FAIRBURY, FALLS CITY, FARRAGUT, FREMONT, GLENWOOD, HAMBURG, HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN, LYONS, MACY, MAPLETON, MISSOURI VALLEY, NEBRASKA CITY, OAKLAND, OMAHA, ONAWA, PAPILLION, PAWNEE CITY, PENDER, PLATTSMOUTH, RED OAK, SHENANDOAH, SIDNEY, STERLING, TABLE ROCK, TABOR, TECUMSEH, TEKAMAH, WAHOO, WALTHILL, WEST POINT, WILBER, WINNEBAGO, WISNER, WOODBINE, AND YUTAN.