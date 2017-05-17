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Tornado Watch For Much Of Eastern Nebraska | KTIC Radio

Tornado Watch For Much Of Eastern Nebraska

BY National Weather Service | May 17, 2017
Home News Regional News
Tornado Watch For Much Of Eastern Nebraska 
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 231 IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS:

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN SOUTHWEST IOWA

FREMONT               HARRISON              MILLS
MONTGOMERY            PAGE                  POTTAWATTAMIE
SHELBY

IN WEST CENTRAL IOWA

MONONA

IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES

IN EAST CENTRAL NEBRASKA

BURT                  DODGE                 DOUGLAS
SARPY                 SAUNDERS              WASHINGTON

IN NORTHEAST NEBRASKA

CUMING                THURSTON

IN SOUTHEAST NEBRASKA

CASS                  GAGE                  JEFFERSON
JOHNSON               LANCASTER             NEMAHA
OTOE                  PAWNEE                RICHARDSON
SALINE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHLAND, AUBURN, BEATRICE, BELLEVUE,
BLAIR, CLARINDA, COUNCIL BLUFFS, CRETE, DECATUR, DUNLAP,
FAIRBURY, FALLS CITY, FARRAGUT, FREMONT, GLENWOOD, HAMBURG,
HARLAN, LA VISTA, LINCOLN, LOGAN, LYONS, MACY, MAPLETON,
MISSOURI VALLEY, NEBRASKA CITY, OAKLAND, OMAHA, ONAWA, PAPILLION,
PAWNEE CITY, PENDER, PLATTSMOUTH, RED OAK, SHENANDOAH, SIDNEY,
STERLING, TABLE ROCK, TABOR, TECUMSEH, TEKAMAH, WAHOO, WALTHILL,
WEST POINT, WILBER, WINNEBAGO, WISNER, WOODBINE, AND YUTAN.
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