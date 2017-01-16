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Schools Close – Travel Discouraged Due To Ice Storm | KTIC Radio

Schools Close – Travel Discouraged Due To Ice Storm

BY NWS/AP/Staff | January 16, 2017
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Schools Close – Travel Discouraged Due To Ice Storm

Schools in West Point and much of the surrounding area have cancelled classes today due to the icy roads. Check the latest cancellations and delays under the weather/closings and cancellations tab.

The Nebraska State Patrol is urging people to stay off the roads if possible as an ice storm moves across the region.

Several crashes across the state, including a fiery collision involving two semitrailer trucks, were blamed on the icy conditions Sunday.

State Patrol Colonel Brad Rice says the storm has created hazardous conditions.

On Sunday morning, two trucks , crashed around 9 a.m. on Interstate 80 west of Kearney. The highway was closed for several hours.

A snow plow even slid off the road in Adams County.

Ice accumulations of one-quarter to three-quarters of an inch appear likely in Nebraska and Iowa, making driving dangerous and threatening to bring down tree limbs and power lines.

Here’s the latest from the National Weather Service.

 

Ice Storm Warning

URGENT - WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
321 AM CST MON JAN 16 2017

...FREEZING RAIN EVENT CONTINUES TODAY WITH SIGNIFICANT ICE ACCUMULATION LIKELY ACROSS PARTS OF EASTERN NEBRASKA AND WESTERN IOWA.

.A COMBINATION OF RAIN...FREEZING RAIN...SLEET AND LIGHT SNOW
WILL AFFECT THE AREA INTO MONDAY EVENING. SIGNIFICANT ICE
ACCUMULATIONS ARE POSSIBLE FROM SOUTHEAST AND EAST CENTRAL
NEBRASKA INTO WESTERN IOWA.

MONONA-HARRISON-SHELBY-POTTAWATTAMIE-MILLS-MONTGOMERY-FREMONT-
PAGE-THURSTON-STANTON-CUMING-BURT-PLATTE-COLFAX-DODGE-WASHINGTON-
BUTLER-SAUNDERS-DOUGLAS-SARPY-SEWARD-LANCASTER-CASS-OTOE-SALINE-
JEFFERSON-GAGE-JOHNSON-NEMAHA-PAWNEE-RICHARDSON-
INCLUDING THE CITIES OF...ONAWA...MAPLETON...MISSOURI VALLEY...
WOODBINE...LOGAN...DUNLAP...HARLAN...COUNCIL BLUFFS...GLENWOOD...
RED OAK...SIDNEY...HAMBURG...TABOR...FARRAGUT...CLARINDA...
SHENANDOAH...PENDER...MACY...WALTHILL...WINNEBAGO...STANTON...
WEST POINT...WISNER...TEKAMAH...OAKLAND...LYONS...DECATUR...
COLUMBUS...SCHUYLER...FREMONT...BLAIR...DAVID CITY...WAHOO...
ASHLAND...YUTAN...OMAHA...BELLEVUE...PAPILLION...LA VISTA...
SEWARD...MILFORD...LINCOLN...PLATTSMOUTH...NEBRASKA CITY...
CRETE...WILBER...FAIRBURY...BEATRICE...TECUMSEH...STERLING...
AUBURN...PAWNEE CITY...TABLE ROCK...FALLS CITY
321 AM CST MON JAN 16 2017

...ICE STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 AM CST TUESDAY...

* TIMING...PERIODS OF LIGHT TO MODERATE FREEZING RAIN ARE LIKELY
  THIS MORNING. SOME LOCATIONS IN SOUTHEAST NEBRASKA AND SOUTHWEST
  IOWA MAY WARM ENOUGH DURING THE DAY TO THE POINT THAT FREEZING
  RAIN COULD CHANGE TO JUST RAIN. PRECIPITATION MAY THEN TURN BACK
  TO FREEZING RAIN IN THE EVENING...AND CHANGE TO A LIGHT SNOW MIX
  BEFORE ENDING LATER TONIGHT.

* ICE ACCUMULATIONS...TOTAL ICE ACCUMULATIONS THROUGH THE EVENT
  ARE EXPECTED TO BE FROM A QUARTER TO HALF AN INCH. SOME
  LOCATIONS...MAINLY IN SOUTHEAST NEBRASKA...COULD SEE OVER HALF
  AN INCH OF ICE ACCUMULATION.

* SNOW AND SLEET ACCUMULATIONS...ACCUMULATIONS OF SLEET SHOULD BE
  LESS THAN A TENTH OF AN INCH. SNOW AMOUNTS SHOULD BE LESS THAN
  AN INCH.

* IMPACT...HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE TRAVEL DUE TO ICY ROADS IS
  LIKELY. SIDEWALKS AND PARKING LOTS WILL BE ICE COVERED AS WELL.
  SOME DAMAGE TO TREE LIMBS AND POWER OUTAGES ARE POSSIBLE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

AN ICE STORM WARNING MEANS THAT SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS
ARE EXPECTED OR OCCURRING. SIGNIFICANT ICE ACCUMULATIONS WILL
MAKE TRAVEL DANGEROUS OR IMPOSSIBLE. TRAVEL IS STRONGLY
DISCOURAGED. COMMERCE WILL LIKELY BE NEGATIVELY IMPACTED. IF YOU
MUST TRAVEL... KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT...FOOD AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. ICE ACCUMULATIONS COULD LEAD TO
SNAPPED POWER LINES AND FALLING TREE BRANCHES.

 

Hazardous Weather Outlook

HAZARDOUS WEATHER OUTLOOK
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
438 PM CST SUN JAN 15 2017

IAZ043-055-056-069-079-080-090-091-NEZ011-012-015>018-030>034-
042>045-050>053-065>068-078-088>093-161245-
MONONA-HARRISON-SHELBY-POTTAWATTAMIE-MILLS-MONTGOMERY-FREMONT-
PAGE-KNOX-CEDAR-THURSTON-ANTELOPE-PIERCE-WAYNE-BOONE-MADISON-
STANTON-CUMING-BURT-PLATTE-COLFAX-DODGE-WASHINGTON-BUTLER-
SAUNDERS-DOUGLAS-SARPY-SEWARD-LANCASTER-CASS-OTOE-SALINE-
JEFFERSON-GAGE-JOHNSON-NEMAHA-PAWNEE-RICHARDSON-
438 PM CST SUN JAN 15 2017

THIS HAZARDOUS WEATHER OUTLOOK IS FOR PORTIONS OF SOUTHWEST IOWA...
WEST CENTRAL IOWA...EAST CENTRAL NEBRASKA...NORTHEAST NEBRASKA AND
SOUTHEAST NEBRASKA.

.DAY ONE...TONIGHT AND MONDAY

PERIODS OF FREEZING RAIN AND OR SLEET WILL OCCUR OVER MUCH OF
EASTERN NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA FOR THE OVERNIGHT.  ICE
ACCUMULATIONS COULD REACH AROUND A QUARTER OF AN INCH OVERNIGHT...
ESPECIALLY ACROSS SOUTHEAST NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA. TRAVEL
MAY BE HAZARDOUS. SOME POWER OUTAGES ARE POSSIBLE.

INITIALLY THIS EVENING...PRECIPITATION CHANCES ARE LOWEST IN THE
NORTHERN PARTS OF NORTHEAST NEBRASKA...BUT CHANCES AND COVERAGE
WILL INCREASE THERE OVERNIGHT. THE PRECIPITATION TYPE THERE SHOULD
BE A MIX OF FREEZING RAIN...SLEET AND POSSIBLY LIGHT SNOW. ICE
ACCUMULATIONS IN MOST OF NORTHEAST NEBRASKA SHOULD BE FROM AROUND
A TENTH OF AN INCH...UP TO TWO TENTHS OF AN INCH.

ON MONDAY...PRECIPITATION AMOUNTS ARE EXPECTED TO BE HEAVIER...
OVER ALL OF THE AREA...AND ICE ACCUMULATIONS MAY BE HEAVIER AS
WELL. THERE WILL BE A MIX OF FREEZING RAIN...SLEET AND RAIN OVER
SOUTHEAST NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA. ADDITIONAL ICE ACCUMULATIONS
COULD REACH BETWEEN ONE TENTH AND FOUR TENTHS OF AN INCH...
POSSIBLY LEADING TO TREE AND POWER LINE DAMAGE. PRECIPITATION
ACROSS NORTHEAST NEBRASKA IS FORECAST TO BE A MIX OF FREEZING
RAIN...SLEET AND LIGHT SNOW. SNOW AMOUNTS WOULD BE MAINLY AROUND
AN INCH OR LESS.

.DAYS TWO THROUGH SEVEN...MONDAY NIGHT THROUGH SUNDAY

PRECIPITATION WILL CONTINUE INTO MONDAY EVENING...THEN DECREASE
OVERNIGHT.

ACROSS SOUTHEAST NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA...WE EXPECT A MIX OF
RAIN...FREEZING RAIN...SLEET AND POSSIBLY SOME LIGHT SNOW. ACROSS
NORTHEAST NEBRASKA...THE PRECIPITATION TYPE IS EXPECTED TO BE
LIGHT SNOW OR POSSIBLY A PERIOD OF SLEET IN THE EVENING.

IT APPEARS THAT THERE WILL BE A CHANCE FOR SOME FREEZING RAIN OR
SNOW FOR AT LEAST PARTS OF THE AREA NEXT WEEKEND.

.SPOTTER INFORMATION STATEMENT...

SPOTTER ACTIVATION WILL NOT BE NEEDED TONIGHT OR MONDAY...BUT
PLEASE REPORT ANY SIGNIFICANT ICING OR DAMAGE.
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