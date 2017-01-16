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Ice Storm Warning To End At 7 PM – Then Winter Weather Advisory | KTIC Radio

Ice Storm Warning To End At 7 PM – Then Winter Weather Advisory

BY NWS | January 16, 2017
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Ice Storm Warning To End At 7 PM – Then Winter Weather Advisory

The National Weather Service has decided to end the Ice Storm Warning at 7 pm Monday night. Then it will be replaced with a Winter Weather Advisory until 3 AM Tuesday morning.

Midland University will be closed Tuesday. Check weather/closings tab above for latest weather related closings and delays.

 

Ice Storm Warning

URGENT - WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
318 PM CST MON JAN 16 2017

...HAZARDOUS WINTER WEATHER WILL CONTINUE INTO TONIGHT...

.AREAS OF FREEZING RAIN...SLEET AND LIGHT SNOW WILL AFFECT PARTS
OF EASTERN NEBRASKA AND WEST-CENTRAL IOWA INTO TONIGHT.

IAZ043-NEZ015-032>034-042-043-170530-
/O.NEW.KOAX.WW.Y.0004.170117T0100Z-170117T0900Z/
/O.EXT.KOAX.IS.W.0001.000000T0000Z-170117T0100Z/
MONONA-THURSTON-STANTON-CUMING-BURT-PLATTE-COLFAX-
INCLUDING THE CITIES OF...ONAWA...MAPLETON...PENDER...MACY...
WALTHILL...WINNEBAGO...STANTON...WEST POINT...WISNER...TEKAMAH...
OAKLAND...LYONS...DECATUR...COLUMBUS...SCHUYLER
318 PM CST MON JAN 16 2017

...ICE STORM WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 7 PM CST THIS EVENING...
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO
3 AM CST TUESDAY...

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS ISSUED A WINTER
WEATHER ADVISORY FOR FREEZING RAIN...WHICH IS IN EFFECT FROM 7 PM
THIS EVENING TO 3 AM CST TUESDAY.

* TIMING...PERIODS OF LIGHT FREEZING RAIN WILL CONTINUE INTO THIS
  EVENING...EVENTUALLY MIXING WITH SLEET AND LIGHT SNOW. THIS
  WINTERY MIX OF PRECIPITATION IS EXPECTED TO END LATER TONIGHT.

* ICE ACCUMULATIONS...ADDITIONAL ICE ACCUMULATIONS OF LESS THAN A
  TENTH OF AN INCH ARE EXPECTED.

* SNOW AND SLEET ACCUMULATIONS...ACCUMULATIONS OF SLEET SHOULD
  BE LESS THAN A TENTH OF AN INCH. SNOW AMOUNTS SHOULD BE LESS
  THAN AN INCH.

* IMPACT...TRAVEL WILL REMAIN HAZARDOUS DUE TO ICY ROADS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW, SLEET, OR
FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE
DRIVING.

Winter Weather Advisory

URGENT - WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
318 PM CST MON JAN 16 2017

...HAZARDOUS WINTER WEATHER WILL CONTINUE INTO TONIGHT...

.AREAS OF FREEZING RAIN...SLEET AND LIGHT SNOW WILL AFFECT PARTS
OF EASTERN NEBRASKA AND WEST-CENTRAL IOWA INTO TONIGHT.

IAZ043-NEZ015-032>034-042-043-170530-
/O.NEW.KOAX.WW.Y.0004.170117T0100Z-170117T0900Z/
/O.EXT.KOAX.IS.W.0001.000000T0000Z-170117T0100Z/
MONONA-THURSTON-STANTON-CUMING-BURT-PLATTE-COLFAX-
INCLUDING THE CITIES OF...ONAWA...MAPLETON...PENDER...MACY...
WALTHILL...WINNEBAGO...STANTON...WEST POINT...WISNER...TEKAMAH...
OAKLAND...LYONS...DECATUR...COLUMBUS...SCHUYLER
318 PM CST MON JAN 16 2017

...ICE STORM WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 7 PM CST THIS EVENING...
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO
3 AM CST TUESDAY...

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS ISSUED A WINTER
WEATHER ADVISORY FOR FREEZING RAIN...WHICH IS IN EFFECT FROM 7 PM
THIS EVENING TO 3 AM CST TUESDAY.

* TIMING...PERIODS OF LIGHT FREEZING RAIN WILL CONTINUE INTO THIS
  EVENING...EVENTUALLY MIXING WITH SLEET AND LIGHT SNOW. THIS
  WINTERY MIX OF PRECIPITATION IS EXPECTED TO END LATER TONIGHT.

* ICE ACCUMULATIONS...ADDITIONAL ICE ACCUMULATIONS OF LESS THAN A
  TENTH OF AN INCH ARE EXPECTED.

* SNOW AND SLEET ACCUMULATIONS...ACCUMULATIONS OF SLEET SHOULD
  BE LESS THAN A TENTH OF AN INCH. SNOW AMOUNTS SHOULD BE LESS
  THAN AN INCH.

* IMPACT...TRAVEL WILL REMAIN HAZARDOUS DUE TO ICY ROADS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW, SLEET, OR
FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE
DRIVING.
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