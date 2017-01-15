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Ice Storm Warning Continues For Eastern Nebraska and Western Iowa | KTIC Radio

Ice Storm Warning Continues For Eastern Nebraska and Western Iowa

BY National Weather Service | January 15, 2017
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Ice Storm Warning Continues For Eastern Nebraska and Western Iowa

Here’s the latest from the National Weather Service:

Ice Storm Warning

URGENT - WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
429 AM CST SUN JAN 15 2017

...PROLONGED FREEZING RAIN EVENT WITH SIGNIFICANT ICE
ACCUMULATION LIKELY ACROSS MUCH OF EASTERN NEBRASKA AND WESTERN
IOWA...ALONG WITH SNOW IN NORTHEAST NEBRASKA...

.COLD TEMPERATURES NEAR THE GROUND COMBINED WITH RELATIVELY WARM
AND MOIST AIR ALOFT WILL SET THE STAGE FOR THE POTENTIAL FOR
FREEZING RAIN OVER PARTS OF EASTERN NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA.
A COMBINATION OF FREEZING RAIN...SLEET...AND SNOW WILL AFFECT ALL
AREAS AT SOME POINT SUNDAY INTO MONDAY. SIGNIFICANT ICE
ACCUMULATIONS ARE POSSIBLE.

IAZ043-055-056-NEZ015-032>034-042>045-151830-
/O.EXT.KOAX.IS.W.0001.170116T0000Z-170117T0900Z/
MONONA-HARRISON-SHELBY-THURSTON-STANTON-CUMING-BURT-PLATTE-COLFAX-
DODGE-WASHINGTON-
INCLUDING THE CITIES OF...ONAWA...MAPLETON...MISSOURI VALLEY...
WOODBINE...LOGAN...DUNLAP...HARLAN...PENDER...MACY...WALTHILL...
WINNEBAGO...STANTON...WEST POINT...WISNER...TEKAMAH...OAKLAND...
LYONS...DECATUR...COLUMBUS...SCHUYLER...FREMONT...BLAIR
429 AM CST SUN JAN 15 2017

...ICE STORM WARNING NOW IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 3 AM
CST TUESDAY...

* TIMING...LIGHT FREEZING RAIN...POSSIBLY MIXING WITH LIGHT SLEET
  WILL BEGIN EARLY THIS EVENING. PERIODS OF FREEZING RAIN WILL
  CONTINUE THROUGH THE NIGHT WITH THE GREATEST INTENSITY OF
  FREEZING RAIN EXPECTED ON MONDAY MORNING. THE FREEZING RAIN WILL
  DECREASE IN INTENSITY ON MONDAY AFTERNOON AND MAY END AS A
  LITTLE SNOW ON MONDAY NIGHT.

* ICE ACCUMULATIONS...ICE ACCUMULATIONS OF A QUARTER INCH OR
  MORE ARE POSSIBLE.

* SNOW AND SLEET ACCUMULATIONS...A TENTH TO A HALF INCH OF SLEET
  AND SNOW ACCUMULATION IS POSSIBLE.

* IMPACT...HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE TRAVEL DUE TO ICY OR SNOW-
  PACKED ROADS IS LIKELY. SIDEWALKS AND PARKING LOTS WILL BE
  VERY SLIPPERY AS WELL. SOME DAMAGE TO TREE LIMBS AND POWER
  OUTAGES ARE POSSIBLE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

AN ICE STORM WARNING MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE
EXPECTED OR OCCURRING. SIGNIFICANT AMOUNTS OF ICE ACCUMULATIONS
WILL MAKE TRAVEL DANGEROUS OR IMPOSSIBLE. TRAVEL IS STRONGLY
DISCOURAGED. COMMERCE WILL LIKELY BE SEVERELY IMPACTED. IF YOU
MUST TRAVEL... KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT... FOOD... AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. ICE ACCUMULATIONS AND WINDS
WILL LIKELY LEAD TO SNAPPED POWER LINES AND FALLING TREE BRANCHES
THAT ADD TO THE DANGER.

&&

$$

 

Hazardous Weather Outlook

HAZARDOUS WEATHER OUTLOOK
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
442 AM CST SUN JAN 15 2017

IAZ043-055-056-069-079-080-090-091-NEZ011-012-015>018-030>034-
042>045-050>053-065>068-078-088>093-160045-
MONONA-HARRISON-SHELBY-POTTAWATTAMIE-MILLS-MONTGOMERY-FREMONT-
PAGE-KNOX-CEDAR-THURSTON-ANTELOPE-PIERCE-WAYNE-BOONE-MADISON-
STANTON-CUMING-BURT-PLATTE-COLFAX-DODGE-WASHINGTON-BUTLER-
SAUNDERS-DOUGLAS-SARPY-SEWARD-LANCASTER-CASS-OTOE-SALINE-
JEFFERSON-GAGE-JOHNSON-NEMAHA-PAWNEE-RICHARDSON-
442 AM CST SUN JAN 15 2017

THIS HAZARDOUS WEATHER OUTLOOK IS FOR PORTIONS OF SOUTHWEST
IOWA...WEST CENTRAL IOWA...EAST CENTRAL NEBRASKA...NORTHEAST
NEBRASKA AND SOUTHEAST NEBRASKA.

.DAY ONE...TODAY AND TONIGHT

LIGHT FREEZING RAIN IS LIKELY TODAY FOR AREAS ALONG AND SOUTH OF
THE PLATTE RIVER IN NEBRASKA...AND INTERSTATE 80 IN SOUTHWEST
IOWA. THE FREEZING RAIN WILL SPREAD NORTH THIS EVENING INTO WEST
CENTRAL IOWA AND NORTHEAST NEBRASKA. FREEZING RAIN INTENSITY WILL
INCREASE AFTER MIDNIGHT OVER SOUTHEAST NEBRASKA AND INTO SOUTHWEST
IOWA. LIGHT ICING OF LESS THAN A TENTH OF AN INCH IS EXPECTED
DURING THE DAY TODAY, BUT SIGNIFICANT ICING IS POSSIBLE STARTING
TONIGHT. THE DETERIORATING WEATHER WILL MAKE FOR HAZARDOUS TRAVEL
STARTING TODAY IN SOUTHEAST NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA AND
SPREADING INTO NORTHEAST NEBRASKA AND WEST CENTRAL IOWA TONIGHT.

.DAYS TWO THROUGH SEVEN...MONDAY THROUGH SATURDAY

FREEZING RAIN IS EXPECTED TO CONTINUE THROUGH MUCH OF MONDAY FOR
PARTS OF EASTERN NEBRASKA AND WESTERN IOWA. SLEET AND SNOW WILL
MIX WITH THE FREEZING RAIN IN NORTHEAST NEBRASKA...EVENTUALLY
BECOMING ALL SNOW BY AFTERNOON WITH POTENTIALLY 1 TO 3 INCHES OF
SNOW BY MONDAY NIGHT. ICE ACCUMULATIONS OF A QUARTER INCH OR MORE
ARE EXPECTED SOUTHEAST OF A LINE FROM SIOUX CITY TO
COLUMBUS...WITH A NARROW AREA AROUND COLUMBUS TO WAHOO TO FAIRBURY
SEEING NEARLY A HALF INCH OF ICE ACCUMULATION. ICE ACCUMULATIONS
MAY LEAD TO TREE DAMAGE AND POWER OUTAGES.
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