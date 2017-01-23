Heavy Snow Forecast Results in Advisories and Warnings

A winter storm warning has been issued by the National Weather Service for parts of extreme northern Northeast Nebraska, parts of South Dakota and northwest Iowa from 6 am Tuesday until noon Wednesday.
Snow amounts of 8 to 10 inches is possible in some areas and isolated amounts of up to 12 inches.
A winter weather advisory is in effect for the West Point area from 3 am Tuesday until 9 am Wednesday with 3 to 6 inches of snow possible.
Here’s the latest from the National Weather Service:
Winter Storm Warning
URGENT - WINTER WEATHER MESSAGE NATIONAL WEATHER SERVICE SIOUX FALLS SD 259 PM CST MON JAN 23 2017 ...SIGNIFICANT SNOW AMOUNTS EXPECTED ON TUESDAY... LYON IA-OSCEOLA-DICKINSON-SIOUX-O`BRIEN-CLAY IA-PLYMOUTH-CHEROKEE- BUENA VISTA-WOODBURY-IDA-LINCOLN MN-LYON MN-MURRAY-COTTONWOOD- NOBLES-JACKSON-PIPESTONE-ROCK-DIXON-DAKOTA-BROOKINGS-LAKE-MOODY- MCCOOK-MINNEHAHA-TURNER-LINCOLN SD-CLAY SD-UNION- 259 PM CST MON JAN 23 2017 ...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 6 AM TUESDAY TO NOON CST WEDNESDAY... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SIOUX FALLS HAS ISSUED A WINTER STORM WARNING FOR HEAVY SNOW, WHICH IS IN EFFECT FROM 6 AM TUESDAY TO NOON CST WEDNESDAY. THE WINTER STORM WATCH IS NO LONGER IN EFFECT. * TIMING...SNOW WILL FALL ALL DAY TUESDAY BEFORE TAPERING OFF ON WEDNESDAY MORNING. THE HEAVIEST SNOW WILL FALL ON TUESDAY AFTERNOON AND EVENING. * SNOW ACCUMULATIONS...TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 8 TO 10 INCHES ARE POSSIBLE...WITH ISOLATED AMOUNTS UP TO 12". * WINDS / VISIBILITIES...SIGNIFICANT REDUCTIONS IN VISIBILITY ARE POSSIBLE IN THE FALLING SNOW...AND ALSO IN BLOWING SNOW AS NORTHERLY WINDS INCREASE TO 20 TO 30 MPH WITH OCCASIONAL GUSTS OVER 30 MPH TUESDAY NIGHT. * IMPACTS...PLAN ON DIFFICULT DRIVING CONDITIONS TUESDAY... INCLUDING DURING THE TUESDAY EVENING COMMUTE...AS ROADS WILL BECOME SNOW COVERED QUICKLY. * ACCUMULATIONS...8 TO 10 INCHES WITH ISOLATED AMOUNTS UP TO 12" * WIND AND VISIBILITY...NORTH WIND 20 TO 30 MPH WITH GUSTS OVER 30 MPH. * WIND CHILL VALUES...10 TO 15 ABOVE ZERO. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A WINTER STORM WARNING FOR HEAVY SNOW AND BLOWING SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE EXPECTED OR OCCURRING. SIGNIFICANT AMOUNTS OF SNOW ARE FORECAST THAT WILL MAKE TRAVEL DANGEROUS...AND VISIBILITIES WILL BE LIMITED FURTHER DUE TO STRONG WINDS BLOWING SNOW AROUND. ONLY TRAVEL IN AN EMERGENCY. IF YOU MUST TRAVEL...KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT...FOOD...AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
Winter Weather Advisory
URGENT - WINTER WEATHER MESSAGE NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE 330 PM CST MON JAN 23 2017 ...A WINTER STORM WILL IMPACT THE REGION TUESDAY AND WEDNESDAY... .A LOW PRESSURE SYSTEM IS EXPECTED TO TRACK EASTWARD ACROSS THE CENTRAL PLAINS TUESDAY INTO WEDNESDAY. SNOW SHOULD OCCUR NORTH OF THE TRACK OF THE LOW. SNOW AMOUNTS COULD BE HEAVY. ALSO...WINDS ARE EXPECTED TO BE STRONG ENOUGH TO PRODUCE AREAS OF BLOWING AND DRIFTING SNOW. IAZ043-NEZ030>034-042>044-050-240530- /O.NEW.KOAX.WW.Y.0005.170124T0900Z-170125T1500Z/ MONONA-BOONE-MADISON-STANTON-CUMING-BURT-PLATTE-COLFAX-DODGE- BUTLER- INCLUDING THE CITIES OF...ONAWA...MAPLETON...ALBION... ST. EDWARD...NORFOLK...STANTON...WEST POINT...WISNER...TEKAMAH... OAKLAND...LYONS...DECATUR...COLUMBUS...SCHUYLER...FREMONT... DAVID CITY 330 PM CST MON JAN 23 2017 ...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 3 AM TUESDAY TO 9 AM CST WEDNESDAY... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS ISSUED A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW AND BLOWING SNOW...WHICH IS IN EFFECT FROM 3 AM TUESDAY TO 9 AM CST WEDNESDAY. * TIMING...LIGHT SNOW WILL BEGIN LATE TONIGHT OR TUESDAY MORNING AND THEN BECOME MODERATE OR POSSIBLY HEAVY AT TIMES TUESDAY AFTERNOON AND EVENING. THE SNOW SHOULD GRADUALLY TAPER OFF WEDNESDAY MORNING. * MAIN IMPACT...HAZARDOUS TRAVEL DUE TO SNOW PACKED ROADS AND REDUCED VISIBILITIES WITH BLOWING AND DRIFTING SNOW. * ACCUMULATIONS...SNOW ACCUMULATIONS FROM 3 TO 6 INCHES ARE POSSIBLE. * WINDS...NORTH OR NORTHWEST WINDS FROM 15 TO 30 MPH COULD CAUSE CONSIDERABLE BLOWING AND DRIFTING SNOW...ESPECIALLY FROM TUESDAY EVENING INTO TUESDAY NIGHT AND WEDNESDAY MORNING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW AND BLOWING SNOW MEANS THAT MODERATE SNOW ACCUMULATIONS ARE EXPECTED. VISIBILITIES WILL ALSO BE LIMITED DUE TO A COMBINATION OF FALLING SNOW AND BLOWING SNOW. USE EXTRA CAUTION WHEN TRAVELING.