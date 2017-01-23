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Heavy Snow Forecast Results in Advisories and Warnings | KTIC Radio

Heavy Snow Forecast Results in Advisories and Warnings

BY staff/NWS | January 23, 2017
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Heavy Snow Forecast Results in Advisories and Warnings

A winter storm warning has been issued by the National Weather Service for parts of extreme northern Northeast Nebraska,  parts of South Dakota and northwest Iowa from 6 am Tuesday until noon Wednesday.

Snow amounts of 8 to 10 inches is possible in some areas and isolated amounts of up to 12 inches.

A winter weather advisory is in effect for the West Point area from 3 am Tuesday until 9 am Wednesday with 3 to 6 inches of snow possible.

Here’s the latest from the National Weather Service:

Winter Storm Warning

URGENT - WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE SIOUX FALLS SD
259 PM CST MON JAN 23 2017

...SIGNIFICANT SNOW AMOUNTS EXPECTED ON TUESDAY...


LYON IA-OSCEOLA-DICKINSON-SIOUX-O`BRIEN-CLAY IA-PLYMOUTH-CHEROKEE-
BUENA VISTA-WOODBURY-IDA-LINCOLN MN-LYON MN-MURRAY-COTTONWOOD-
NOBLES-JACKSON-PIPESTONE-ROCK-DIXON-DAKOTA-BROOKINGS-LAKE-MOODY-
MCCOOK-MINNEHAHA-TURNER-LINCOLN SD-CLAY SD-UNION-
259 PM CST MON JAN 23 2017

...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 6 AM TUESDAY TO NOON CST
WEDNESDAY...

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SIOUX FALLS HAS ISSUED A WINTER
STORM WARNING FOR HEAVY SNOW, WHICH IS IN EFFECT FROM 6 AM
TUESDAY TO NOON CST WEDNESDAY. THE WINTER STORM WATCH IS NO LONGER
IN EFFECT.


* TIMING...SNOW WILL FALL ALL DAY TUESDAY BEFORE TAPERING OFF ON
  WEDNESDAY MORNING. THE HEAVIEST SNOW WILL FALL ON TUESDAY
  AFTERNOON AND EVENING.

* SNOW ACCUMULATIONS...TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 8 TO 10 INCHES
  ARE POSSIBLE...WITH ISOLATED AMOUNTS UP TO 12".

* WINDS / VISIBILITIES...SIGNIFICANT REDUCTIONS IN VISIBILITY
  ARE POSSIBLE IN THE FALLING SNOW...AND ALSO IN BLOWING SNOW AS
  NORTHERLY WINDS INCREASE TO 20 TO 30 MPH WITH OCCASIONAL GUSTS
  OVER 30 MPH TUESDAY NIGHT.

* IMPACTS...PLAN ON DIFFICULT DRIVING CONDITIONS TUESDAY...
  INCLUDING DURING THE TUESDAY EVENING COMMUTE...AS ROADS WILL
  BECOME SNOW COVERED QUICKLY.

* ACCUMULATIONS...8 TO 10 INCHES WITH ISOLATED AMOUNTS UP TO 12"

* WIND AND VISIBILITY...NORTH WIND 20 TO 30 MPH WITH GUSTS OVER 30
  MPH.

* WIND CHILL VALUES...10 TO 15 ABOVE ZERO.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A WINTER STORM WARNING FOR HEAVY SNOW AND BLOWING SNOW MEANS
SEVERE WINTER WEATHER CONDITIONS ARE EXPECTED OR OCCURRING.
SIGNIFICANT AMOUNTS OF SNOW ARE FORECAST THAT WILL MAKE TRAVEL
DANGEROUS...AND VISIBILITIES WILL BE LIMITED FURTHER DUE TO STRONG
WINDS BLOWING SNOW AROUND.  ONLY TRAVEL IN AN EMERGENCY.  IF YOU
MUST TRAVEL...KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT...FOOD...AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.

Winter Weather Advisory

URGENT - WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
330 PM CST MON JAN 23 2017

...A WINTER STORM WILL IMPACT THE REGION TUESDAY AND WEDNESDAY...

.A LOW PRESSURE SYSTEM IS EXPECTED TO TRACK EASTWARD ACROSS THE
CENTRAL PLAINS TUESDAY INTO WEDNESDAY. SNOW SHOULD OCCUR NORTH OF
THE TRACK OF THE LOW. SNOW AMOUNTS COULD BE HEAVY. ALSO...WINDS
ARE EXPECTED TO BE STRONG ENOUGH TO PRODUCE AREAS OF BLOWING AND
DRIFTING SNOW.

IAZ043-NEZ030>034-042>044-050-240530-
/O.NEW.KOAX.WW.Y.0005.170124T0900Z-170125T1500Z/
MONONA-BOONE-MADISON-STANTON-CUMING-BURT-PLATTE-COLFAX-DODGE-
BUTLER-
INCLUDING THE CITIES OF...ONAWA...MAPLETON...ALBION...
ST. EDWARD...NORFOLK...STANTON...WEST POINT...WISNER...TEKAMAH...
OAKLAND...LYONS...DECATUR...COLUMBUS...SCHUYLER...FREMONT...
DAVID CITY
330 PM CST MON JAN 23 2017

...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 3 AM TUESDAY TO 9 AM
CST WEDNESDAY...

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA/VALLEY HAS ISSUED A WINTER
WEATHER ADVISORY FOR SNOW AND BLOWING SNOW...WHICH IS IN EFFECT
FROM 3 AM TUESDAY TO 9 AM CST WEDNESDAY.

* TIMING...LIGHT SNOW WILL BEGIN LATE TONIGHT OR TUESDAY MORNING
  AND THEN BECOME MODERATE OR POSSIBLY HEAVY AT TIMES TUESDAY
  AFTERNOON AND EVENING. THE SNOW SHOULD GRADUALLY TAPER OFF
  WEDNESDAY MORNING.

* MAIN IMPACT...HAZARDOUS TRAVEL DUE TO SNOW PACKED ROADS AND
  REDUCED VISIBILITIES WITH BLOWING AND DRIFTING SNOW.

* ACCUMULATIONS...SNOW ACCUMULATIONS FROM 3 TO 6 INCHES ARE
  POSSIBLE.

* WINDS...NORTH OR NORTHWEST WINDS FROM 15 TO 30 MPH COULD CAUSE
  CONSIDERABLE BLOWING AND DRIFTING SNOW...ESPECIALLY FROM TUESDAY
  EVENING INTO TUESDAY NIGHT AND WEDNESDAY MORNING.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW AND BLOWING SNOW MEANS THAT
MODERATE SNOW ACCUMULATIONS ARE EXPECTED. VISIBILITIES WILL ALSO
BE LIMITED DUE TO A COMBINATION OF FALLING SNOW AND BLOWING SNOW.
USE EXTRA CAUTION WHEN TRAVELING.

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