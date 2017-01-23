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Expected Heavy Snow Prompts Winter Storm Watch For Parts of Northeast Nebraska And Western Iowa | KTIC Radio

Expected Heavy Snow Prompts Winter Storm Watch For Parts of Northeast Nebraska And Western Iowa

BY staff/NWS | January 23, 2017
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Expected Heavy Snow Prompts Winter Storm Watch For Parts of Northeast Nebraska And Western Iowa

West Point is expected to see 1 to 3 inches of snow Monday night followed by rain but further north there’s a winter storm watch in effect from Tuesday morning through Wednesday morning.

The watch includes the cities of Wayne, Pierce, Neligh, Crofton, and Creighton to name a few.  Here’s the latest forecast from the National Weather Service for parts of northeast Nebraska, northwest Iowa and South Dakota.

Winter Storm Watch

URGENT - WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NE
331 AM CST MON JAN 23 2017

...A WINTER STORM WILL IMPACT THE REGION TUESDAY AND WEDNESDAY...

.A LOW PRESSURE SYSTEM IS EXPECTED TO TRACK EASTWARD ACROSS THE
CENTRAL PLAINS TUESDAY INTO WEDNESDAY. SNOW SHOULD OCCUR NORTH OF
THE TRACK OF THE LOW. SNOW AMOUNTS COULD BE HEAVY. ALSO...WINDS
ARE EXPECTED TO BE STRONG ENOUGH TO PRODUCE AREAS OF BLOWING AND
DRIFTING SNOW.

NEZ011-012-016>018-232245-
/O.EXT.KOAX.WS.A.0003.170124T1200Z-170125T1500Z/
KNOX-CEDAR-ANTELOPE-PIERCE-WAYNE-
INCLUDING THE CITIES OF...CREIGHTON...BLOOMFIELD...CROFTON...
WAUSA...VERDIGRE...NIOBRARA...HARTINGTON...LAUREL...RANDOLPH...
COLERIDGE...NELIGH...ELGIN...PIERCE...PLAINVIEW...OSMOND...WAYNE
331 AM CST MON JAN 23 2017

...WINTER STORM WATCH NOW IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH
WEDNESDAY MORNING...

* TIMING...LIGHT SNOW WILL BEGIN LATE TONIGHT OR TUESDAY MORNING
  BEFORE BECOMING HEAVY AT TIMES BY TUESDAY AFTERNOON. MODERATE
  SNOW WILL CONTINUE TUESDAY NIGHT BEFORE GRADUALLY TAPERING OFF
  WEDNESDAY.

* MAIN IMPACT...HAZARDOUS TRAVEL DUE TO SNOW PACKED ROADS AND
  LOW VISIBILITY WITH BLOWING AND DRIFTING SNOW.

* ACCUMULATIONS...SNOW ACCUMULATIONS FROM 4 TO 6 INCHES OR MORE
  ARE POSSIBLE.

* WINDS...NORTH OR NORTHWEST WINDS FROM 15 TO 30 MPH COULD CAUSE
  CONSIDERABLE BLOWING AND DRIFTING SNOW...ESPECIALLY TUESDAY
  NIGHT.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW... SLEET... OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL.
THIS SYSTEM IS ALSO EXPECTED TO HAVE ENOUGH WIND TO CAUSE BLOWING
AND DRIFTING SNOW. CONTINUE TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.

Winter Storm Watch

URGENT - WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE SIOUX FALLS SD
403 AM CST MON JAN 23 2017

...WINTER STORM WITH HEAVY SNOW POSSIBLE BY TUESDAY...

IAZ001>003-012>014-020>022-031-032-MNZ071-072-080-081-089-090-097-
098-NEZ013-014-SDZ040-055-056-061-062-066-067-070-071-231815-
/O.CON.KFSD.WS.A.0002.170124T1200Z-170125T1800Z/
LYON IA-OSCEOLA-DICKINSON-SIOUX-O`BRIEN-CLAY IA-PLYMOUTH-CHEROKEE-
BUENA VISTA-WOODBURY-IDA-LINCOLN MN-LYON MN-MURRAY-COTTONWOOD-
NOBLES-JACKSON-PIPESTONE-ROCK-DIXON-DAKOTA-BROOKINGS-LAKE-MOODY-
MCCOOK-MINNEHAHA-TURNER-LINCOLN SD-CLAY SD-UNION-
403 AM CST MON JAN 23 2017

...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING
THROUGH WEDNESDAY MORNING...

* TIMING...SNOW IS LIKELY FROM TUESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY
  MORNING. THE HEAVIEST SNOWS ARE ANTICIPATED TUESDAY AFTERNOON
  AND EVENING.

* SNOW ACCUMULATIONS...TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 4 TO 8 INCHES
  ARE POSSIBLE...WITH A POTENTIAL FOR ISOLATED HIGHER AMOUNTS.
  THERE REMAINS UNCERTAINTY IN WHERE THE HIGHER SNOWFALL AMOUNTS
  WILL FALL.

* WINDS / VISIBILITIES...SIGNIFICANT REDUCTIONS IN VISIBILITY ARE
  POSSIBLE IN THE FALLING SNOW...AND ALSO IN BLOWING SNOW AS
  NORTHERLY WINDS INCREASE TO 20 TO 30 MPH WITH OCCASIONAL GUSTS
  OVER 30 MPH TUESDAY NIGHT.

* IMPACTS...PLAN ON DIFFICULT DRIVING CONDITIONS TUESDAY...
  INCLUDING DURING THE TUESDAY EVENING COMMUTE...AS ROADS WILL
  BECOME SNOW COVERED QUICKLY.


PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW...SLEET OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL.
CONTINUE TO MONITOR THE LATEST FORECASTS AS THIS SYSTEM
APPROACHES.
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